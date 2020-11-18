В российской разведке рассказали о намерениях Запада сорвать соглашение по Карабаху

По словам главы Службы внешней разведки РФ, американцев и европейцев не волнует, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что страны Запада пытаются спровоцировать армянских и азербайджанских националистов на срыв перемирия в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе – это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта", – цитирует его пресс-бюро СВР.

По словам Нарышкина, действия Запада свидетельствуют о том, что "США и их европейские друзья, как всегда, решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз – азербайджанцев и армян".

"Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт", – заявил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась – Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.