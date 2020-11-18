Глава Минсельхоза Дании ушел в отставку из-за незаконного убийства 17 млн норок

Усыпление миллионов животных без предварительного принятия необходимого законодательства стало причиной разногласий в парламенте и недовольства в обществе

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за критики в его адрес, связанной с уничтожением до 17 миллионов норок.

Ранее Йенсен признал, что постановление правительства об уничтожении всех норок в Дании не имело правовой основы. К тому же не было никаких доказательств того, что мутировавшая версия коронавируса более опасна для людей.

"Поскольку у меня есть четкое понимание, что у меня больше нет достаточной поддержки со стороны большинства парламентских партий, я сегодня сообщил премьер-министру, что ухожу из правительства", – написал политик в Twitter.

По его словам, он согласен, что его министерство допустило ошибки, поэтому готов лично взять на себя всю ответственность. Также Йенсен выразил сожаление фермерам, разводившим норок, которые оказались в тяжелом положении.

Политик добавил, что все решения, принятые его министерством с июня, были направлены на то, чтобы остановить распространение COVID-19 в популяциях норок и исключить передачу мутировавшего штамма от животных к человеку.

Ранее Управление ветеринарии и пищевых продуктов королевства сообщило в Twitter, что норки на всех фермах в Дании, где был выявлен мутировавший коронавирус, были уничтожены, а контроль за другими фермами продолжается. На схеме, представленной на странице, видно, что речь идет о норках на 284 фермах, на 25 ситуация неясная – есть подозрения на коронавирус.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что все норки в стране должны быть уничтожены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Этот вирус представляет опасность, поскольку снижает выработку антител, следовательно, создающиеся вакцины могут оказаться неэффективными против него.

Спустя неделю власти Дании извинились за неправомерное требование умертвить всех норок из-за COVID-19 до принятия соответствующего закона, однако не отказались от идеи того, что норок нужно пустить под нож ради спасения человечества.