ВОЗ призвала не принимать антибиотики для профилактики коронавируса

Бесконтрольное использование антибиотиков без необходимости чревато развитием устойчивости к данным препаратам – в таком случае они могут не помочь, когда действительно понадобятся

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения призвала не пить антибиотики для профилактики каких-либо болезней и не делать это без назначения врача. Об этом пишет РИА Новости.

В ВОЗ напомнили о том, что в Европе растет риск развития устойчивости к антибиотикам из-за неправильного приема этих препаратов во время пандемии COVID-19.

"Несмотря на тот факт, что антибиотики не лечат и не предотвращают инфекции, подобные COVID-19, результаты исследования поведения людей, проведенного в девяти странах и зонах Европейского региона, показывают, что использование антибиотиков росло на протяжении пандемии вместе с количеством новых случаев", – говорится в заявлении европейского бюро ВОЗ, опубликованном на сайте организации.

Согласно исследованию, 79-96% людей, принимавших антибиотики, не болели COVID-19, но пили лекарства, чтобы избежать заражения коронавирусом. Среди госпитализированных также всего 15% пациентов нуждались в антибиотиках, поскольку у них были сопутствующие бактериальные инфекции, однако препараты прописали 75% заболевшим.

В ВОЗ также отметили, что третье поколение антибиотиков класса цефалоспорины может вскоре перестать быть эффективным, так как ряд медицинских учреждений Европы в начале пандемии пытались лечить вирус подобными препаратами.