Названы самые дорогие города мира для жизни в 2020 году

Цены рассмотренных экспертами товаров в разных городах в среднем выросли на 0,3 пункта по сравнению с прошлым годом

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Самыми дорогими для жизни города мира в 2020 году во время пандемии коронавируса стали Гонконг, Париж и Цюрих, говорится в рейтинге, составленном аналитиками исследовательского подразделения британской компании Economist Group. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперты провели анализ стоимости около 140 товаров и услуг в 133 крупных городах по всему миру. В десятку самых дорогих городов также вошли Сингапур, который ранее несколько лет подряд занимал первое место в рейтинге, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес.

Среди самых дешевых для жизни из 133 изученных городов эксперты указывают Алматы, Каракас, Лусаку, Ташкент и Дамаск, который занял в рейтинге 133-е место.

В отчете также говорится, что цены рассмотренных экспертами товаров в среднем выросли на 0,3 пункта по сравнению с прошлым годом. Самый высокий рост цен, рассчитанный в долларах, был зафиксирован в столице Ирана городе Тегеране.