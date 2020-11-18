21:14 18 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9209
  • 100 RUB4.3150
  • USD3.3021
Поиск
Вид на ночной Гонконг

Названы самые дорогие города мира для жизни в 2020 году

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
В мире
Получить короткую ссылку
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201118/250088788/Nazvany-samye-dorogie-goroda-mira-dlya-zhizni-v-2020-godu.html

Цены рассмотренных экспертами товаров в разных городах в среднем выросли на 0,3 пункта по сравнению с прошлым годом

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Самыми дорогими для жизни города мира в 2020 году во время пандемии коронавируса стали Гонконг, Париж и Цюрих, говорится в рейтинге, составленном аналитиками исследовательского подразделения британской компании Economist Group. Об этом пишет РИА Новости.

Вид на город Тбилиси. Площадь Европы и парк Рике. Мост Мира
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузия обошла Армению и Азербайджан по уровню владения английским языком

Эксперты провели анализ стоимости около 140 товаров и услуг в 133 крупных городах по всему миру. В десятку самых дорогих городов также вошли Сингапур, который ранее несколько лет подряд занимал первое место в рейтинге, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес.

Среди самых дешевых для жизни из 133 изученных городов эксперты указывают Алматы, Каракас, Лусаку, Ташкент и Дамаск, который занял в рейтинге 133-е место.

В отчете также говорится, что цены рассмотренных экспертами товаров в среднем выросли на 0,3 пункта по сравнению с прошлым годом. Самый высокий рост цен, рассчитанный в долларах, был зафиксирован в столице Ирана городе Тегеране.

Теги:
Париж, Гонконг


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренер Владимир Вайсс
Владимир Вайсс: пять лет на посту наставника сборной Грузии - фото
Спутник V: Израиль планирует закупать российскую вакцину от коронавируса
"Спутник V": Израиль планирует закупать российскую вакцину от коронавируса
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться