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Стали известны правила проведения "Евровидения - 2021"

photo : EBU / NPO / NOS / AVROTROS
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На данный момент прорабатывается четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают в себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. К "Евровидению - 2021" музыканты запишут свое живое выступление на случай форс-мажора, при котором они не смогут приехать в Роттердам, чтобы гарантировать свое участие в конкурсе, сообщается на официальном сайте конкурса.

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Организаторы "Евровидения - 2021" ранее заявляли, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного из-за пандемии коронавируса мероприятия.

"По мере приближения конкурса, мы можем раскрыть подробности того, каким образом все заявленные участники будущего года примут участие в конкурсе. Вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать в Роттердам из-за пандемии или если артист будет вынужденно помещен на карантин на месте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всем вещателям, участвующим в конкурсе, будет предложено сделать запись живого выступления артиста в студии у себя в стране. Запись будет представлена до начала конкурса. При этом организаторы подчеркивают, что запись должна быть уникальной, без зрителей на выступлении и не должна публиковаться нигде до конкурса, запланированного на май 2021 года.

По словам организаторов, вместо строгого формата выступления артистам будет дана возможность раскрыть полностью художественную свободу, творчество, амбиции и стиль каждой из 41 страны. Однако использовать хромакей, виртуальную реальность, дроны и другие визуальные эффекты запрещено.

Российская группа Little Big
photo: Little Big / FB
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Запись выступления разрешена в три дубля, всего на это дается 60 минут, после чего глава делегации принимает решение о том, какой материал будет отправлен организаторам. При этом во время записи будет установлено прямое соединение, позволяющее исполнительному руководителю "Евровидения", независимому наблюдателю за голосованием и представителю вещателя – организатора наблюдать за записью, оказывать помощь и поддержку, а также обеспечивать честность конкурса.

Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатывается четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале следующего года.

Теги:
Евровидение


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