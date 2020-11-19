Какие страны являются дружественными для Армении и от кого можно ждать поддержки – опрос

ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Подавляющее большинство жителей Армении (62,3%) назвали дружественной страной, на поддержку которой в трудную минуту можно рассчитывать, Россию, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу радио Sputnik.

Согласно полученным данным, Грузию назвали дружественной страной лишь 0,6% опрошенных. Более 62% опрошенных рассматривают Россию как наиболее дружественную страну. Следом за РФ в этом списке с большим отрывом следуют Франция (39,9%), Иран (6,4%), США (5,8%) и Германия (1,2%). При этом почти 80% респондентов подтвердили, что готовы принять военно-политическую помощь от Москвы.

Поддержка от дружественных стран

Подавляющее большинство граждан Армении положительно настроены в отношении России, еще больший процент считают ее союзником своей страны.

Отношение армян к России

Опрос был проведен компанией Эм Пи Джи, эксклюзивного члена Гэллап Интернейшнл в Армении (Gallup International Association), выборка составила 501 человек, максимальная ошибка выборки – 4,3%. Дата проведения исследования – 17 ноября. Исследование проводилось посредством интервью по телефону только с жителями Армении.