Экс-президент Польши Валенса рассказал, что из-за пандемии остался без денег

По словам известного политика, он жил за счет путешествий в разные места, где читал лекции, а в нынешних реалиях это делать невозможно

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и экс-президент страны Лех Валенса рассказал в интервью РИА Новости, что из-за пандемии COVID-19 перестал ездить с лекциями и зарабатывать достаточно денег.

"Это ужасно потому, что я жил за счет этих путешествий. У меня были хорошие платные выезды. Мне хорошо платили за лекции. Сейчас это все прекратилось, и жена гонит меня на какую-нибудь работу, чтобы заработать на жизнь", – рассказал Валенса.

На вопрос журналиста, не дает ли каких-то привилегий статус бывшего президента страны, политик ответил: "Ну и что с того? Все равно нужно иметь больше денег, а у меня их нет".

В случае снятия ограничений Валенса готов поехать, куда пригласят.

"У меня было много приглашений. Особенно на Запад, но также и на Восток. Так что, не знаю куда. Не знаю, дождусь ли этих времен. Мне уже 77 лет…" – заключил он.

Валенса – один из самых известных политиков XX века. Еще в 1980-х годах он создал независимый профсоюз "Солидарность", который противостоял Рабочей партии. Валенса сидел в тюрьме, был удостоен Нобелевской премии мира, а в 1990 году бывший электрик гданьской судоверфи стал президентом Польши.