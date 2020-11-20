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Президент РФ В. Путин выступил с обращением к участникам форума Уроки Нюрнберга

Путин: преступления нацистов против человечности не имеют срока давности

© photo: Sputnik / Alexey Nikol'skiy
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По словам российского президента, долг всего мирового сообщества – стоять на страже решений Суда народов, потому что их забвение и попытки расшатать являются ударом по обеспечению безопасности на всей планете

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал о значимости Нюрнбергского трибунала, выработанных им норм и принципов для поиска ответов на современные сложнейшие вызовы и угрозы, сообщается на сайте Кремля.

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"Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников", – сказал он в обращении к участникам форума "Уроки Нюрнберга".

По его словам, рассекречивание архивных документов, которое сейчас активно идёт в России, работа поисковых экспедиций позволяет раскрыть и вновь осмыслить ранее неизвестные, но страшные события прошедшей войны, новые факты массовых убийств советских граждан – стариков, женщин, детей – нацистами и их пособниками.

"Эти зверства по отношению к мирным советским жителям диктовались специальными директивами нацистов, были возведены гитлеровцами в ранг государственной политики <…> За массовым террором, кровавыми расправами, за обращением в рабство и целенаправленным истреблением целых народов стояли конкретные организаторы – высшее руководство нацистской Германии. И государства, подвергшиеся агрессии, миллионы людей, которые прошли через нечеловеческие испытания, муки и страдания, справедливо рассчитывали на возмездие, на неизбежное, публичное наказание преступников", – отметил президент.

Путин добавил, что сегодня долг всего мирового сообщества – стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идёт о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права.

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"Они и сегодня остаются прочной, надёжной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать – это удар по обеспечению безопасности на всей планете. Вот почему Россия настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных площадках", – заключил российский президент.

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.

Темы:
Новости из России (1460)
Теги:
Нюрнберг, Владимир Путин


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