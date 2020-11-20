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Президент Беларуси Александр Лукашенко

Лукашенко: Беларусь обнаружила в Киеве и Варшаве центры американских спецслужб

БелТА
В мире
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Sputnik Грузия
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По словам президента, в этих центрах все до единого сидят американцы, а Соединенные Штаты "качают всю планету"

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Белорусская и российская разведки обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, заявил Александр Лукашенко. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко
photo: courtesy of Press service of the President of the Republic of Belarus
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Отвечая на вопросы журналистов, президент Беларуси сообщил, что сейчас против республики работают мощнейшие спецслужбы мира.

"США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят – умные, талантливые, способные люди", – сказал белорусский лидер.

По его словам, Соединенные Штаты "качают всю планету", в первую очередь используя интернет и современные технологии. Однако президент заверил, что Беларусь ни у кого "смять не получится".

После состоявшихся в начале августа выборов президента в Беларуси начались акции протеста. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко, который возглавляет страну на протяжении 26 лет. Оппозиция и ЕС не признали итоги голосования.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko
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В ноябре Европа ввела санкции против белорусского лидера, поскольку считает его ответственным за репрессии против кандидатов на пост главы республики от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов. Вашингтон эти меры поддержал.

Белорусские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране митинги координируют из-за границы, в том числе из Польши, Чехии, Литвы и с Украины. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию: по его словам, беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

Теги:
Украина, Польша, Беларусь, Александр Лукашенко


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