Лукашенко: Беларусь обнаружила в Киеве и Варшаве центры американских спецслужб

По словам президента, в этих центрах все до единого сидят американцы, а Соединенные Штаты "качают всю планету"

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Белорусская и российская разведки обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, заявил Александр Лукашенко. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

photo: courtesy of Press service of the President of the Republic of Belarus Лукашенко заявил о возможном начале гражданской войны в Беларуси

Отвечая на вопросы журналистов, президент Беларуси сообщил, что сейчас против республики работают мощнейшие спецслужбы мира.

"США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят – умные, талантливые, способные люди", – сказал белорусский лидер.

По его словам, Соединенные Штаты "качают всю планету", в первую очередь используя интернет и современные технологии. Однако президент заверил, что Беларусь ни у кого "смять не получится".

После состоявшихся в начале августа выборов президента в Беларуси начались акции протеста. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко, который возглавляет страну на протяжении 26 лет. Оппозиция и ЕС не признали итоги голосования.

В ноябре Европа ввела санкции против белорусского лидера, поскольку считает его ответственным за репрессии против кандидатов на пост главы республики от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов. Вашингтон эти меры поддержал.

Белорусские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране митинги координируют из-за границы, в том числе из Польши, Чехии, Литвы и с Украины. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию: по его словам, беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".