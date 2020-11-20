В Кремле рассказали, что будет обсуждать Путин в ходе саммита G20

Темой саммита G20, который власти Саудовской Аравии планируют созвать в режиме онлайн, станет скоординированное реагирование на пандемию COVID-19

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Главной темой для президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" станет борьба с COVID-19 и минимизация последствий пандемии для экономики мира, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

"В этом году для всех есть одна близкая и важная тема, все в этом сходятся, это тема, наверное, борьбы с распространением коронавирусной инфекции и также минимизации последствий пандемии для социально-экономической сферы во всем мире", – сказал Песков.

По его словам, по итогам саммита Путин не будет проводить брифинг для прессы, как и двусторонние встречи.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет 21-22 ноября в Саудовской Аравии. Он состоится в онлайн-формате. Мировые лидеры обсудят распространение коронавирусной инфекции, энергетику, климат и борьбу с коррупцией.

Участниками "Двадцатки" являются 20 крупнейших национальных экономик: Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, Южно-Африканская Республика, Япония, Европейский союз.