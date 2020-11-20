Билл Гейтс предрек миру очень сложную зиму из-за пандемии коронавируса

Ранее один из самых влиятельных предпринимателей на земле заявлял, что "богатому миру" удастся справиться с новой коронавирусной инфекцией приблизительно на год раньше остальных

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс заявил, что в ближайшие полгода мир будет ждать плохих новостей из-за коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Daily Beast.

По его словам, зимой люди больше проводят времени в помещениях, поэтому вирус размножается активнее.

"Некоторые вещи, которые люди должны делать, например держаться подальше от друзей, даются им труднее", — пояснил Гейтс.

Кроме того, он отметил, что в обществе уже накопилась определенная усталость от выполнения правил, связанных с профилактикой распространения COVID-19.

В течение следующих шести-восьми месяцев новости, как считает миллиардер, будут в основном плохими.

"После этого объем вакцины увеличится и в конце тоннеля появится свет", — заключил он.

Ранее Билл Гейтс заявил, что вакцина от COVID-19 может появиться уже в начале следующего года, однако он выразил сомнение, что все вакцины, которые проходят в США третью фазу испытаний, окажутся эффективными.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией в марте 2020 года. По последним данным, в мире выявлено более 56 миллионов случаев заражения, свыше 1,34 млн пациентов скончались.