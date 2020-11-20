19:21 20 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8971
  • 100 RUB4.3109
  • USD3.2948
Поиск
LIVE:
Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре в Дании

В Германии призвали США воздержаться от санкций против "Северного потока – 2"

photo: courtesy of Nord Stream 2
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (92)
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201120/250112133/V-Germanii-prizvali-SShA-vozderzhatsya-ot-sanktsiy-protiv-Severnogo-potoka--2.html

В последнее время немецкие политики все чаще критикуют и осуждают США за угрозы ввода санкций против компаний, занимающихся строительством и прокладкой газопровода

ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по "Северному потоку — 2", сообщает РИА Новости со ссылкой на Handelsblatt.

Судно-трубоукладчик Академик Черский
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitskiy
Байден "похоронит" проект "Северный поток – 2", пишут немецкие СМИ

"С победой на выборах Джо Байдена в Германии и в экономике Германии возлагаются большие надежды на возрождение трансатлантического партнерства", — говорится в тексте письма, которое цитирует издание.

Как отмечает СМИ, представители немецкого бизнеса с обеспокоенностью узнали, что "американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта газопровода", и призывают Вашингтон "воздержаться от экономических штрафов".

Северный поток – 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

Судно на шельфе Балтийского моря по газопроводу Северный поток 2
© AP Photo / Bernd Wuestneck
Экономист рассказал, чего ждать от Байдена по "Северному потоку - 2"

В конце июля 2020 года американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, который предусматривает введение дополнительных санкций против строительства газопровода. Уже действующие ограничительные меры распространятся на организации, занимающиеся прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner – одного из подрядчиков строительства.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (92)
Теги:
Санкции, Германия, США, Северный поток-2


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото
Человек с гранатой захватил заложников в центре Тбилиси - видео
Человек с гранатой захватил заложников в центре Тбилиси - видео
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться