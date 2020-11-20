В Германии призвали США воздержаться от санкций против "Северного потока – 2"

В последнее время немецкие политики все чаще критикуют и осуждают США за угрозы ввода санкций против компаний, занимающихся строительством и прокладкой газопровода

ТБИЛИСИ, 20 ноя – Sputnik. Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по "Северному потоку — 2", сообщает РИА Новости со ссылкой на Handelsblatt.

"С победой на выборах Джо Байдена в Германии и в экономике Германии возлагаются большие надежды на возрождение трансатлантического партнерства", — говорится в тексте письма, которое цитирует издание.

Как отмечает СМИ, представители немецкого бизнеса с обеспокоенностью узнали, что "американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта газопровода", и призывают Вашингтон "воздержаться от экономических штрафов".

Северный поток – 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В конце июля 2020 года американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, который предусматривает введение дополнительных санкций против строительства газопровода. Уже действующие ограничительные меры распространятся на организации, занимающиеся прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner – одного из подрядчиков строительства.