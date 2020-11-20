Случаи захвата заложников в банках и финансовых организациях в 2020 году – справка

В 2020 году в разных городах и странах мира произошло семь нападений на банки и микрофинансовые организации

20 ноября в МВД Грузии сообщили, что в Тбилиси неизвестный взял в заложники девять человек. Инцидент произошел в микрофинансовой организации на проспекте Церетели. Требования у возможного захватчика в видео, показанном грузинскими телеканалами, необычные: снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства.

За ситуацией с захватом заложников в Тбилиси следите в трансляции Sputnik Грузия >>

21 октября в Грузии вооруженный автоматом и гранатой захватчик ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. 22 октября министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся. По данным МВД, нападение на "Банк Грузии" совершил Бадри Эсебуа, его поиски продолжаются.

6 октября на юго-востоке Берлина (Германия) мужчина напал на отделение банка в торговом центре "Форум Кёпеник". На месте работали около 200 полицейских. Позднее преступник был задержан, трое заложников освобождены. О мотивах преступника не сообщалось.

7 августа в центре Гавра на севере Франции мужчина, известный полиции из-за психиатрических проблем и неких правонарушений, захватил заложников в отделении банка. Сообщалось о пяти заложниках, часть из них были освобождены самим преступником. Мужчина был задержан полицией. На момент окончания операции в заложниках оставался только один человек. Никто из заложников не пострадал.

3 августа в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева (Украина) мужчина взял в заложники руководителя отделения расположенного там украинского банка. Он угрожал взорвать бомбу в случае невыполнения его требований. По словам очевидцев, он запросил 40 тысяч гривен. По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, злоумышленник – гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович. Спецоперация по задержанию захватчика длилась несколько часов и завершилась успешно.

23 мая на улице Земляной Вал в Москве ранее судимый уроженец Нижневартовска Алексей Барышников захватил заложников в отделении Альфа-банка. Он заявил, что у него бомба и он намерен взорвать отделение. Мужчину задержали, никто не пострадал. 25 мая Барышников был арестован. 4 сентября он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.

15 января в Москве мужчина захватил в заложники сотрудника одной из финансовых организаций в "Москва-Сити". Прибывшие на место стражи порядка освободили заложника, а злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Задержанный – клиент финансовой биржи – вложил деньги в компанию, которая предлагала увеличить доход в несколько раз, но потом понял, что дела у брокеров идут плохо, и попытался забрать свои деньги, а их под разными предлогами возвращать отказались.