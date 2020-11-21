Назван возможный кандидат Байдена на пост госсекретаря США

По данным Hill, Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост

ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, определился с кандидатурой на пост госсекретаря, сообщило издание Hill со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений, передает РИА Новости.

Кандидатура будет объявлена на следующей неделе, сообщает издание.

"Бывшее официальное лицо администрации (экс-президента Барака) Обамы подтвердило Hill, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост", - пишет Hill.

Блинкен был в прошлом первым заместителем госсекретаря. Также в качестве потенциальных кандидатов в госсекретари называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.