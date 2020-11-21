09:56 21 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск

Назван возможный кандидат Байдена на пост госсекретаря США

© REUTERS / Kevin Lamarque
В мире
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0b/250000181.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201121/250117486/Nazvan-vozmozhnyy-kandidat-Baydena-na-post-gossekretarya-SShA.html

По данным Hill, Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост

ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, определился с кандидатурой на пост госсекретаря, сообщило издание Hill со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений, передает РИА Новости.

Кандидатура будет объявлена на следующей неделе, сообщает издание.

"Бывшее официальное лицо администрации (экс-президента Барака) Обамы подтвердило Hill, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост", - пишет Hill.

Блинкен был в прошлом первым заместителем госсекретаря. Также в качестве потенциальных кандидатов в госсекретари называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото
Политический кризис в Грузии: второй тур выборов проходит без оппозиции - видео
Политический кризис в Грузии: второй тур выборов проходит без оппозиции - видео
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться