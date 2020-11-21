Генсек ООН призвал G20 продлить отсрочку по долгам для бедных стран до конца 2021 года

Ранее министры финансов стран "Большой двадцатки" договорились продлить инициативу по приостановке выплат в счет обслуживания долга для беднейших стран мира только до апреля 2021 года

ТБИЛИСИ, 21 ноя – Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал G20 продлить до конца 2021 года для самых бедных стран мира отсрочку по выплате долгов, передает РИА Новости.

"Эффект домино от банкротств может разрушить мировую экономику. Мы не можем позволить пандемии COVID привести к долговой пандемии", – заявил генсек ООН.

Ранее "Группа двадцати" продлила инициативу приостановки обслуживания долга (Debt Service Suspension Initiative – ред.) на шесть месяцев и приняла общую схему для обработки долга.

"Приветствуем эти шаги, но нужно сделать еще больше. Я настаиваю на дальнейшем продлении, до конца 2021 года и, что особенно важно, на расширении сферы охвата инициатив на все нуждающиеся развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода", – сказал Гутерреш на пресс-конференции.

Саммит G20 состоится в онлайн-формате 21-22 ноября, его темами станут пандемия коронавируса, защита климата, финансовая политика, развитие мировой экономики и торговли, поддержка Африки. Ожидается, что Гутерреш примет в нем участие.