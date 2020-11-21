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Турецкие военные в скором времени выдвинутся в Азербайджан

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (200)
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Ранее сообщалось о том, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Турецкие военные в скором времени отправятся в Азербайджан, сухопутные войска завершили подготовку, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар. Об этом пишет РИА Новости.

Российские миротворцы выставили наблюдательный пост у монастыря Дадиванк в Карабахе
© photo: Sputnik
Турецкие миротворцы в Карабахе: быть или не быть – взгляд из России

Парламент Турции 17 ноября одобрил указ президента республики Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

"В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг. Сухопутные войска закончили подготовку", – цитирует Акара агентство Anadolu.

Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".

Ситуация в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Рейтинг миротворческой операции в Нагорном Карабахе

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась – Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (200)
Теги:
Азербайджан, Турция


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