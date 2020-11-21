Турецкие военные в скором времени выдвинутся в Азербайджан

Ранее сообщалось о том, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Турецкие военные в скором времени отправятся в Азербайджан, сухопутные войска завершили подготовку, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар. Об этом пишет РИА Новости.

Парламент Турции 17 ноября одобрил указ президента республики Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

"В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг. Сухопутные войска закончили подготовку", – цитирует Акара агентство Anadolu.

Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".

Ситуация в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась – Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.