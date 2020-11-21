Лавров призвал ЮНЕСКО помочь сохранить памятники в Карабахе

Это станет важным вкладом в обеспечивание межконфессионального, межэтнического примирения и согласия в этом древнем регионе мира, отметил министр

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Российская сторона рассчитывает, что ЮНЕСКО будет проявлять большую активность по сохранению памятников в Карабахе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

В армянской столице в субботу находится российская межправделегация. Помимо Лаврова, в нее также вошли вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Лавров напомнил, что накануне разговаривал с руководством ЮНЕСКО о необходимости организации предложить свои услуги в сохранении культурного, цивилизационного, религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него. По мнению министра, это стало бы очень важным вкладом в обеспечивание межконфессионального, межэтнического примирения и согласия в "древнем регионе мира".

"Рассчитываем, что ЮНЕСКО здесь будет проявлять больше активности, чем это происходило в ответ на многочисленные обращения, касательно обеспечивания сохранности культурных памятников в Сирии, прежде всего в Алеппо и Пальмире, где, прямо скажем, наши друзья из ЮНЕСКО не очень активно себя зарекомендовали", – заключил министр.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание с участием министров силового блока, финансов, энергетики и МИД. Глава российского государства подчеркнул важность оказания всесторонней помощи жителям Карабаха. Он также выразил надежду, что консультации по этому вопросу с армянской стороной будут полезными.