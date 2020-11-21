Путин рассказал на саммите G20 о самых главных рисках в мире

По словам российского президента, масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, является беспрецедентным

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите "Большой двадцатки" заявил, что главными рисками в мире остаются долгосрочная массовая безработица и бедность. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал", – сказал Путин.

По его словам, серьезно подорван рост национальных экономик, пандемия унесла сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест и доходов.

"Главным риском, конечно, остается вероятность – несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается массовая долгосрочная так называемая "застойная" безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности, и роль "двадцатки" здесь состоит в том, чтобы этого не допустить", – отметил российский президент.

Опираясь на опыт борьбы с глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов, "двадцатка" запустила целый ряд многосторонних инициатив по купированию экономических рисков, связанных с пандемией, и по восстановлению деловой активности, в том числе по линии ключевых институтов глобального управления, подчеркнул Путин.