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Протест в Париже против законопроекта О глобальной безопасности,

В Париже протестующие забросали полицию бутылками, их разогнали водометами

© photo: Sputnik / Dominic Buten
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Профсоюз журналистов протестует против статьи, которая грозит тюрьмой за демонстрацию "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности"

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. В Париже профсоюз журналистов собрал акцию протеста против законопроекта "О глобальной безопасности", демонстрантов разгоняют с помощью водометов, сообщает РИА Новости.

Незадолго до этого протестующие стали бросать в полицию бутылки. Как сообщил корреспондент РИА Новости, парижская площадь Трокадеро полностью заполнена людьми. Многие из них держат в руках самодельные плакаты: "Нет – законопроекту "О глобальной безопасности", "Кто нас защит от полиции?".

Участница протестной акции желтых жилетов в Париже
© photo: Sputnik / Julien Mattia
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Митинги проходят и в других городах Франции.

Собравшиеся осуждают 24 статью документа, отмечая, что она "открывает дверь для агрессии полиции".

Накануне Нацсобрание Франции поддержало в первом чтении 24 статью, которая грозит годом тюрьмы и штрафом в 45 тысяч евро за демонстрацию "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

В поправке, которая была внесена в эту статью, уточняется, что эта мера не может ущемлять право на информирование.

Статья вызвала резкую критику в журналистском сообществе. Сотрудники СМИ опасаются, что в случае принятия законопроекта это навредит свободе слова, так как станет невозможно снимать действия силовиков во время манифестаций.

В правительстве, в свою очередь, заверили, что документ гарантирует это право.

Теги:
разгоны акций протеста, Акции протеста, Протест, Париж


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