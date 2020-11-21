В Париже протестующие забросали полицию бутылками, их разогнали водометами

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. В Париже профсоюз журналистов собрал акцию протеста против законопроекта "О глобальной безопасности", демонстрантов разгоняют с помощью водометов, сообщает РИА Новости.
Незадолго до этого протестующие стали бросать в полицию бутылки. Как сообщил корреспондент РИА Новости, парижская площадь Трокадеро полностью заполнена людьми. Многие из них держат в руках самодельные плакаты: "Нет – законопроекту "О глобальной безопасности", "Кто нас защит от полиции?".
Митинги проходят и в других городах Франции.
Собравшиеся осуждают 24 статью документа, отмечая, что она "открывает дверь для агрессии полиции".
Накануне Нацсобрание Франции поддержало в первом чтении 24 статью, которая грозит годом тюрьмы и штрафом в 45 тысяч евро за демонстрацию "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
В поправке, которая была внесена в эту статью, уточняется, что эта мера не может ущемлять право на информирование.
Статья вызвала резкую критику в журналистском сообществе. Сотрудники СМИ опасаются, что в случае принятия законопроекта это навредит свободе слова, так как станет невозможно снимать действия силовиков во время манифестаций.
В правительстве, в свою очередь, заверили, что документ гарантирует это право.