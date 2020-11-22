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Ситуация во Франции в связи с коронавирусом

ВОЗ прогнозирует уже третью волну коронавируса - стало известно, когда ждать

© photo: AFP 2020 / PASCAL GUYOT
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1494)
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Sputnik Грузия
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По данным ВОЗ, в мире насчитывается уже 57,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, 1,36 миллиона человек умерли

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik.  Третья волна коронавируса может накрыть Европу в начале следующего года, заявил посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро в интервью швейцарской медиакомпании CH Media. 

Он отметил, что многие европейские страны не сумели предотвратить вторую волну, хотя им удалось взять под контроль первую.

Батумская республиканская больница, Аджария
© Sputnik / Seyran Baroyan
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"Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", — сказал Набарро.

По мнению спецпосланника ВОЗ, сейчас перед многими странами стоит задача снова взять вирус под контроль, но не прибегать при этом к такой грубой мере, как локдаун, за который приходится платить высокую цену.

Представитель ВОЗ Также отметил, что в Восточной Азии ситуация с коронавирусом лучше из-за четкой коммуникации между властями и населением.

"Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми", — подчеркнул он.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1494)


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