ВОЗ прогнозирует уже третью волну коронавируса - стало известно, когда ждать

По данным ВОЗ, в мире насчитывается уже 57,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, 1,36 миллиона человек умерли

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Третья волна коронавируса может накрыть Европу в начале следующего года, заявил посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро в интервью швейцарской медиакомпании CH Media.

Он отметил, что многие европейские страны не сумели предотвратить вторую волну, хотя им удалось взять под контроль первую.

"Европейская реакция была неполной. Они упустили возможность построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как взяли под контроль первую волну. А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года", — сказал Набарро.

По мнению спецпосланника ВОЗ, сейчас перед многими странами стоит задача снова взять вирус под контроль, но не прибегать при этом к такой грубой мере, как локдаун, за который приходится платить высокую цену.

Представитель ВОЗ Также отметил, что в Восточной Азии ситуация с коронавирусом лучше из-за четкой коммуникации между властями и населением.

"Еще один элемент, который очень заметен в Восточной Азии: после того, как число случаев удалось снизить благодаря сильной реакции людей, меры не ослабляются. Необходимо дождаться, пока показатели станут низкими и будут оставаться таковыми", — подчеркнул он.