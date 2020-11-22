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Отправка миротворцев в Нагорный Карабах

Турция подтвердила цель отправки своих военных в Азербайджан

photo: Ministry of Defence of Russia
В мире
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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (203)
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Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии"

ТБИЛИСИ, 22 ноя - Sputnik. Турция сообщила, что отправляет своих военных в Азербайджан сроком на один год и они будут действовать в совместном с РФ мониторинговом центре по контролю перемирия в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости. 

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар докладывал, что сухопутные войска уже завершили подготовку для переброски в Азербайджан.

Нагорный Карабах - Степанакерт
© AP Photo / STRINGER
Россия и Турция создают центр по контролю за прекращением огня в Карабахе

"Наши военные будут работать в совместном с РФ центре (по Нагорному Карабаху) в течение одного года", - сообщило минобороны Турции.

Президент Турции Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (203)


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