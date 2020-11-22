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Жители Китая в масках во время пандемии коронавируса COVID 19

Китай предложил всем странам использовать "коды здоровья" для борьбы с коронавирусом

© AP Photo / Mark Schiefelbein
В мире
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201122/250131595/Kitay-predlozhil-vsem-stranam-ispolzovat-kody-zdorovya-dlya-borby-s-koronavirusom.html

Китай, который смог достаточно быстро стабилизировать ситуацию благодаря комплексу ограничительных мер, теперь делится своим опытом

ПЕКИН, 22 ноя — Sputnik. Единый международный механизм "кодов здоровья", основанный на данных тестов на коронавирус, предложил  начать использовать всем странам мира Китай.

"Китай предлагает создать международный механизм "кодов здоровья" на основе результатов тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов и надеется, что в нем примут участие и другие страны", — заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, который в этом году проходит в онлайн-формате.

В Китае система "кодов здоровья" действует с весны, передает РИА Новости.

Каждый город создает свою собственную систему в соцсети WeChat или в Alipay, жители и гости обязаны регистрироваться в системе и показывать "код здоровья" того города, где находятся. Код собирает данные о том, где человек был, и в зависимости от того, безопасные или нет с точки зрения эпидемической ситуации эти районы, показывает цвет, всего их три: зеленый, оранжевый и красный. Зайти в любое здание, в транспорт, на мероприятие, в общественные места можно, только если ваш "код здоровья" зеленый.

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© photo: AFP 2020 / PASCAL GUYOT
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Если данные свидетельствуют о том, что вы больны и можете представлять потенциальную угрозу для окружающих, то вы получите красный код, то есть запрет на посещение общественных мест.

Китай, где в конце прошлого года были зафиксированы первые случаи коронавируса, смог достаточно быстро стабилизировать ситуацию благодаря комплексу ограничительных мер.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявили 86 431 случай коронавирусной инфекции, 81 481 человек выздоровел, 316 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 3775, выздоровели 3474 человека.

За минувшие сутки в стране выявили всего 17 новых случаев COVID-19, из них 14 – ввозные. Также выявлены 11 бессимптомных носителей.

 



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