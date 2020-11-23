Астрономы предсказали редчайшее явление на ночном небе

Сближения между этими планетами происходят примерно раз в 20 лет, но так близко друг к другу они не подходили со времен Средневековья

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Одно из самых редких астрономических явлений ждет людей 21 декабря – в этот день после захода солнца Юпитер и Сатурн на ночном небе подойдут друг к другу на минимальное расстояние, пишет портал phys.org.

По расчетам астрономов из Университета Райса (США), сближения между этими планетами происходят примерно раз в 20 лет, но так близко друг к другу они не подходили со времен Средневековья.

"Вам придется вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расположение этих объектов, видимых в ночном небе", – сказал он.

При этом, если позволит погода, наблюдать это явление можно будет из любого места на Земле, но лучшие условия для этого будут вблизи экватора.

Юпитер – крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удаленности от Солнца. Наряду с Сатурном, Ураном и Нептуном, Юпитер классифицируется как газовый гигант. Сатурн же шестая планета от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.