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Изображение планеты Юпитер

Астрономы предсказали редчайшее явление на ночном небе

© photo : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
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Сближения между этими планетами происходят примерно раз в 20 лет, но так близко друг к другу они не подходили со времен Средневековья

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Одно из самых редких астрономических явлений ждет людей 21 декабря – в этот день после захода солнца Юпитер и Сатурн на ночном небе подойдут друг к другу на минимальное расстояние, пишет портал phys.org.

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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По расчетам астрономов из Университета Райса (США), сближения между этими планетами происходят примерно раз в 20 лет, но так близко друг к другу они не подходили со времен Средневековья.

"Вам придется вернуться к самому рассвету 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое расположение этих объектов, видимых в ночном небе", – сказал он.

При этом, если позволит погода, наблюдать это явление можно будет из любого места на Земле, но лучшие условия для этого будут вблизи экватора.

Юпитер – крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удаленности от Солнца. Наряду с Сатурном, Ураном и Нептуном, Юпитер классифицируется как газовый гигант. Сатурн же шестая планета от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера. 



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