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Курорт Белек в Турции

Стало известно, сколько туристов потеряла Турция из-за пандемии

© photo: Sputnik / Boris Babanov
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Sputnik Грузия
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Сейчас Турция переживает вторую волну коронавируса, из-за резкого роста числа заболевших в стране введены ограничения

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. За десять месяцев 2020 года Турцию посетило на 72,5% меньше туристов в годовом исчислении, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа".

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photo : Government of Georgia / FB
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По данным министерства культуры и туризма Турции, в период с января по октябрь страна приняла 11,2 миллиона зарубежных гостей, что на 41 миллион меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Крупнейший город и экономический центр государства – Стамбул привлек 37 процентов от общего числа иностранцев. За ним следует средиземноморский курорт Анталья, на который пришлось 28 процентов туристов, говорится в статистическом отчете ведомства.

На прошлой неделе в стране ввели ограничения в выходные дни, закрыли рестораны и кафе, а также установили новые рабочие часы для предприятий, чтобы сдержать резкий рост числа случаев COVID-19.

Теги:
Туризм, Коронавирус COVID-2019, Турция


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