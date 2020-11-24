Американский эсминец заплыл в территориальные воды России

Военный корабль пересек российскую границу на два километра, российская сторона пригрозила ему таранным маневром

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Американский эсминец "Джон Маккейн" пересек российскую границу на юге Приморского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Военный корабль заплыл за линию на два километра. После этого противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранцев о недопустимости таких действий.

"Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого", – говорится в релизе.

Также американцев предупредили, что для вытеснения нарушителя российская сторона может применить таранный маневр. После этого "Джон Маккейн" сразу ушел в нейтральные воды и повторных попыток проникнуть на территорию чужой страны не предпринимал.

"Адмирал Виноградов" продолжает следить за американским кораблем, на место также вышел корвет "Совершенный".