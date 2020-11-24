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Американский эсминец Джон Маккейн при входе в бухту Золотой Рог

Американский эсминец заплыл в территориальные воды России

© photo: Sputnik / Vitaly Ankov
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Военный корабль пересек российскую границу на два километра, российская сторона пригрозила ему таранным маневром

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Американский эсминец "Джон Маккейн" пересек российскую границу на юге Приморского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

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Военный корабль заплыл за линию на два километра. После этого противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранцев о недопустимости таких действий.

"Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого", – говорится в релизе.

Также американцев предупредили, что для вытеснения нарушителя российская сторона может применить таранный маневр. После этого "Джон Маккейн" сразу ушел в нейтральные воды и повторных попыток проникнуть на территорию чужой страны не предпринимал.

"Адмирал Виноградов" продолжает следить за американским кораблем, на место также вышел корвет "Совершенный".

Темы:
Новости из России (1466)


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