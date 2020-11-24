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Мама с дочкой в масках во время пандемии коронавируса COVID 19 идут утром в школу в Пекине, Китай мимо оздоровительного клуба

ВОЗ направит в Китай группу экспертов для изучения причин появления COVID-19

© AP Photo / Ng Han Guan
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1500)
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Если научное сообщество поймет, откуда появился вирус, в будущем можно будет предотвратить повторения подобных ситуаций, считают в организации

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения отправит в Китай группу экспертов для изучения возможного источника COVID-19 и рассчитывает на открытость и сотрудничество китайских коллег, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Об этом пишет РИА Новости.

Жители Китая в масках во время пандемии коронавируса COVID 19
© AP Photo / Andy Wong
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"Нам нужна группа международных экспертов, которая приедет на место и посмотрит на результаты исследований и проверит их. Это крайне важно. И мы продолжаем рассчитывать, что так и будет. Мы хотим, чтобы эта группа приехала в Китай как можно скорее <…> И мы имеем заверения китайских коллег, которые обещали обеспечить полевую миссию", - отметил он.

По его словам, ученые должны понимать, откуда появился вирус, чтобы понимать, где он может появиться в будущем.

"Мы настаиваем на сотрудничестве всех стран, особенно наших коллег из Китая ... Мы ожидаем открытость и прозрачность от всех стран-членов в том, что касается научного сотрудничества. И, конечно, мы хотим этого от наших научных коллег в Китае. Мы полагаем, что наши китайские коллеги также жаждут найти ответы на эти вопросы, как и мы", - сказал он.

В декабре 2019 года Пекин проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, вызывающий заболевание, которое позже получило официальное название COVID-19.

© REUTERS / NIAID-IRF
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По распространенной информации, первым инфицированным стал покупатель на рынке, который заразился коронавирусом от летучей мыши. От него COVID-19 передался другим людям в городе, а затем и распространился по всему миру.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире, а уже 29 марта в Китае заявили, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1500)
Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Китай, Коронавирус COVID-2019


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