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Михаил Саакашвили

Саакашвили предрек Украине неизбежную экономическую катастрофу

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Sputnik Грузия
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По его словам, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года

ТБИЛИСИ, 25 ноя - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экономика Украины движется к большой катастрофе. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее на Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский
© photo: Sputnik / STRINGER
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"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года. Такого на Украине не было с 90-х годов", – сказал Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, дополнительные ограничения только ухудшат ситуацию.

"Вчера я ездил по центру Киева и каждое второе или третье заведение закрывается, или продается, или закрыто. В том числе очень знаковые заведения. Большинство заведений абсолютно пусты. Реально признаки очень тяжелой стагнации и кризиса", – сказал Саакашвили.

Экономика этого не выдержит, она лопнет, это вызовет трагедию миллионов новых людей, добавил экс-президент.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в Верховную раду будет подан ряд законодательных инициатив по экономической поддержке бизнеса в условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19. В частности, предлагается одноразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности подпадает под запрет из-за усиления карантина.

Теги:
Михаил Саакашвили


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