Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 25 ноября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено почти полмиллиона новых случаев заражения, скончались 7 712 человек

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 25 ноября составило 58 900 547 человек, скончались 1 393 305, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 25 015 372, в Европе – 17 246 589, в Азии – 10 470 107.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 463 730, скончались 7 712 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 59 679 996 выявленных случаях инфицирования и 1 407 873 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 169 190 новых случаев заражения, скончались 889 человек. По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали 12 589 229 случаев заражения коронавирусом, скончались 259 880 человек. Выздоровели более 4,6 миллиона инфицированных.

Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вакцина от коронавируса, вероятно, станет доступна в США к середине декабря. Он предупредил, что она будет доступна "в иерархическом порядке", то есть, сначала начнут вакцинировать жителей домов престарелых, работников здравоохранения и лиц с высоким уровнем осложнений.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране выявлено 9 177 840 случаев коронавируса. При этом болезнь победили более 8,6 миллиона человек, продолжают лечение около 438 тысяч человек, и это число продолжает снижаться, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 134 218 человек.

В Бразилии, которая идет вслед за Индией, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии за последние 24 часа увеличилось на 31,1 тысячи и составило 6 118 708. Вылечились в общей сложности более 5,4 миллиона человек. За сутки скончались 630 пациентов, число погибших достигло 170 115, сообщает министерство здравоохранения страны.

Ситуация в мире

Во Франции за сутки зарегистрированы 9 155 новых случаев коронавируса, с начала эпидемии 2 153 815 человек заболели коронавирусом в стране. Число погибших выросло до 50 237, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique. Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил, что пик второй волны эпидемии преодолен.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за сутки на 973, до 330 796, с вечера понедельника скончались 11 пациентов с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 821, сообщает министерство здравоохранения. По данным ведомства, сейчас в Израиле болеет 8 958 человек. В тяжелом состоянии находятся 278 пациентов, из них 115 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 7 381, умер 161 человек, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего заразившихся – 460 916, умерших – 12 672, вылечились – 381 569.

Количество заражений коронавирусом в Британии снижается, за минувшие сутки COVID-19 был отмечен у 11 299 человек, умерли от коронавируса 608 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 538 794 человек, умерли 55 838. В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина. Последние две недели наблюдается снижение суточного прироста числа случаев заражения коронавирусом. В понедельник премьер-министр Борис Джонсон объявил, что на смену локдауну придет ужесточенная трехуровневая система ограничений.

В Сербии вновь выявлено максимальное суточное число больных COVID-19 с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны. В последние 24 часа выявлено 6 842 случая коронавируса, общее число зараженных достигло 133 029 человек. За прошедшие сутки скончались 37 пациентов, всего умерли 1 274.

Более 1,9 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Палестине, что стало рекордным показателем за время пандемии, еще 17 человек с таким диагнозом скончались. По данными министерства здравоохранения, общее число случаев заражения в Палестине достигло 87 838, скончались 740 человек.

Число выявленных случаев коронавируса в Беларуси за минувшие сутки выросло на 1 471, до 126 953, умерли еще восемь человек, всего с момента распространения в стране инфекции скончались 1 112 пациентов, сообщила пресс-служба минздрава республики.

В Швейцарии зарегистрирован 4 241 новый случай COVID-19, 142 человека скончались. С начала пандемии в Швейцарии заболели 304 593 человека, скончались 3 930 человек.

Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Польше падает третий день подряд, сообщает министерство здравоохранения страны. По данным минздрава лабораторные исследования выявили 10 139 случаев коронавируса. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 909 066. За сутки от коронавируса скончались 540 человек, общее число летальных случаев составило 14 314.

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 12 287, скончались еще 188 человек, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Максим Степанов. По его словам, за все время пандемии на Украине заболели 647 976 человек, выздоровели 299 358 человек, летальных случаев – 11 263.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 24 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 111 818 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 92 215 пациентов выздоровели, 1 051 скончались.

В карантине к этому времени находятся 2 102 человека, в стационарах под наблюдением медиков – 6 192, в ковид-гостиницах – 3 739.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к трем тысячам.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ