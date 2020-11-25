США не будут вмешиваться в "ненужные военные конфликты", заявил Байден

По словам политика, десятилетия опыта работы с партнерами позволили его команде сохранить безопасность страны

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. США не будут вмешиваться в ненужные военные конфликты, заверил Джо Байден, по предварительным данным избранный президентом США. Об этом пишет РИА Новости.

Байден представлял свою команду будущих назначенцев в кабинет.

"Вся эта команда добилась в сумме наиболее крупных достижений в национальной безопасности и дипломатии за последнее время. Это стало возможным благодаря десятилетиям опыта работы с партнерами. Именно так мы сохраняем безопасность Америки без участия в ненужных военных конфликтах", – сказал Байден.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Крупнейшие американские СМИ уже заявили о победе Джо Байдена. Они прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов, который происходит спустя продолжительное время.

Сам Байден также объявил себя новым президентом. Многие мировые политики направили кандидату от демократов свои поздравления.

Действующий президент и соперник Байдена на выборах Дональд Трамп с такими результатами не согласен. Он обвинил демократов в попытке "украсть выборы", а его штаб намерен требовать пересчета голосов.

По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.