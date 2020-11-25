Женщины в Шотландии теперь по закону будут получать гигиенические товары бесплатно

Отныне власти смогут требовать от других государственных органов предоставлять гигиенические товары бесплатно. Законопроект был представлен в парламент депутатом Моникой Леннон в целях борьбы с бедностью

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Шотландский парламент принял закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров – таким образом Шотландия стала первой в мире страной, закрепившей законодательно право женщин получать тампоны и прокладки бесплатно.

"Законопроект о гигиенических продуктах (бесплатное предоставление) (Шотландия) был сегодня единогласно принят членами парламента", - сообщается в Twitter парламента.

Proud to vote for this groundbreaking legislation, making Scotland the first country in the world to provide free period products for all who need them. An important policy for women and girls. Well done to @MonicaLennon7 @ClydesdAileen and all who worked to make it happen https://t.co/4lckZ4ZYIY — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 24, 2020

​Первый министр региона Никола Стерджен отметила в Twitter, что Шотландия первой в мире приняла подобный закон, который обеспечивает доступ к гигиеническим продуктам "для всех, кто в них нуждается".

Любопытно, что принятый законопроект подразумевает создание властями Шотландии "схемы" обеспечения доступа к данным товарам для всех нуждающихся. Власти также смогут требовать от других госорганов предоставлять гигиенические товары бесплатно. Кроме того, школы, колледжи и университеты должны обеспечивать к ним бесплатный доступ.

Отмечается, что законопроект был представлен в парламент депутатом Моникой Леннон в целях борьбы с бедностью.