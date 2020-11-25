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Гигиенические товары на полках в аптеке

Женщины в Шотландии теперь по закону будут получать гигиенические товары бесплатно

© CC0 / Pixabay
В мире
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Sputnik Грузия
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Отныне власти смогут требовать от других государственных органов предоставлять гигиенические товары бесплатно. Законопроект был представлен в парламент депутатом Моникой Леннон в целях борьбы с бедностью

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Шотландский парламент принял закон об обязательном предоставлении женщинам гигиенических товаров – таким образом Шотландия стала первой в мире страной, закрепившей законодательно право женщин получать тампоны и прокладки бесплатно.

"Законопроект о гигиенических продуктах (бесплатное предоставление) (Шотландия) был сегодня единогласно принят членами парламента", - сообщается в Twitter парламента.

​Первый министр региона Никола Стерджен отметила в Twitter, что Шотландия первой в мире приняла подобный закон, который обеспечивает доступ к гигиеническим продуктам "для всех, кто в них нуждается".

Любопытно, что принятый законопроект подразумевает создание властями Шотландии "схемы" обеспечения доступа к данным товарам для всех нуждающихся. Власти также смогут требовать от других госорганов предоставлять гигиенические товары бесплатно. Кроме того, школы, колледжи и университеты должны обеспечивать к ним бесплатный доступ.

Отмечается, что законопроект был представлен в парламент депутатом Моникой Леннон в целях борьбы с бедностью.



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