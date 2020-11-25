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Пандемия коронавируса COVID 19 и последствия землетрясения в Турции. Люди на месте бедствия в масках и респираторах

Стало известно, когда в Турции начнется вакцинация от коронавируса

© REUTERS / KEMAL ASLAN
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1505)
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Сначала турецким гражданам предложат вакцины иностранного производства, отечественная же появится в стране к весне 2021 года

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Массовая вакцинация в Турции может начаться уже в декабре, заявил президент республики Реджер Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

Турция закупит 10 миллионов доз вакцины китайской компании SinoVac от коронавируса.

Пандемия коронавируса COVID 19 - погрузка пациента в медицинский самолет, Лион, Франция
© AP Photo / Philippe Desmazes
Вакцина не остановит пандемию коронавируса - ВОЗ

"Мы внимательно следим за разработкой вакцин в России, Китае, США, других странах и уже сделали предварительный заказ. Надеемся, что применение вакцины мы сможем начать уже в следующем месяце", – сказал Эрдоган, выступая в парламенте Турции.

По его словам, отечественная вакцина планируется к применению в Турции в апреле будущего года.

Как заявил ранее Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Накануне сообщалось о наибольшем числе выявленных случаев коронавируса в сутки с начала пандемии – 7 381 и числе умерших от COVID-19 за сутки – 161.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1505)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Турция


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