Стало известно, когда в Турции начнется вакцинация от коронавируса

Сначала турецким гражданам предложат вакцины иностранного производства, отечественная же появится в стране к весне 2021 года

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Массовая вакцинация в Турции может начаться уже в декабре, заявил президент республики Реджер Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.

Турция закупит 10 миллионов доз вакцины китайской компании SinoVac от коронавируса.

"Мы внимательно следим за разработкой вакцин в России, Китае, США, других странах и уже сделали предварительный заказ. Надеемся, что применение вакцины мы сможем начать уже в следующем месяце", – сказал Эрдоган, выступая в парламенте Турции.

По его словам, отечественная вакцина планируется к применению в Турции в апреле будущего года.

Как заявил ранее Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Накануне сообщалось о наибольшем числе выявленных случаев коронавируса в сутки с начала пандемии – 7 381 и числе умерших от COVID-19 за сутки – 161.