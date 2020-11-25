Стало известно, когда в Турции начнется вакцинация от коронавируса

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Массовая вакцинация в Турции может начаться уже в декабре, заявил президент республики Реджер Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости.
Турция закупит 10 миллионов доз вакцины китайской компании SinoVac от коронавируса.
"Мы внимательно следим за разработкой вакцин в России, Китае, США, других странах и уже сделали предварительный заказ. Надеемся, что применение вакцины мы сможем начать уже в следующем месяце", – сказал Эрдоган, выступая в парламенте Турции.
По его словам, отечественная вакцина планируется к применению в Турции в апреле будущего года.
Как заявил ранее Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Накануне сообщалось о наибольшем числе выявленных случаев коронавируса в сутки с начала пандемии – 7 381 и числе умерших от COVID-19 за сутки – 161.