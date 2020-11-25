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Заключенные в США благодаря пандемии незаконно обогатились на миллиард долларов

Заключенные в США благодаря пандемии незаконно обогатились на миллиард долларов

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
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Власти Калифорнии заявили, что это, возможно, является самой масштабной мошеннической схемой в истории штата

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Десятки тысяч заключенных в американском штате Калифорния обманом получали пособия по безработице в связи с пандемией коронавируса, общая сумма ущерба может достигать миллиарда долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на прокурора округа Сакраменто Энн Мэри Шуберт. Об этом пишет РИА Новости.

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Осуществление подобной мошеннической схемы стало возможным именно в Калифорнии, потому что в штате нет системы, сопоставляющей данные о заключенных в тюрьмах и действительно безработных, подавших заявки на пособия, объяснила Шуберт.

Так, запросы на получение пособий включали поддельные номера социального страхования, имена Джон Доу или Джон Адамс, которыми в США обозначают неизвестных. Один из "претендентов" на финансовую помощь от государства подписался как "Вонючие Штанишки".

Во многих случаях на аналогичных заявках были указаны настоящие имена заключенных, среди получателей были 133 осужденных на смертную казнь, приговоренные к высшей мере наказания получили в общей сложности 420 тысяч долларов США.

По словам Шуберт, только с марта по август из каждой тюрьмы штата Калифорния было подано 35 тысяч заявок на получение пособий на общую сумму 140 миллионов долларов США. Прокурор добавила, что иногда пособия выплачивались напрямую заключенным или отправлялись родственникам и друзьям преступников, находившимся за пределами тюрем.

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"Мошенничество действительно ошеломляет", – заявила Шуберт.

По словам прокурора округа Керн Синтии Циммер, о мошеннической схеме получения финансовой помощи от государства следователям стало известно в сентябре. Они отследили многочисленные денежные переводы на счета заключенных в тюрьмах штата.

Теги:
США


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