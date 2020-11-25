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Автомобиль въехал в ворота офиса Меркель в Берлине

Противник политики глобализации пытался протаранить ворота канцелярии Меркель

© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
В мире
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Sputnik Грузия
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Примечательно, что водитель уже пытался сделать это еще в 2014 году на этой же самой машине, однако надписи на ее дверях были тогда другими

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. В Берлине автомобиль с надписями "Стоп политике глобализации" и "Вы — проклятые убийцы детей и пожилых людей" врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает РИА Новости.

Это черный Volkswagen Golf, белой краской с одной стороны на нем написано "Стоп политике глобализации", с другой — "Вы — проклятые убийцы детей и пожилых людей". По данным местных СМИ, нарушитель хотел передать письмо Меркель.

Официальный представитель МВД ФРГ Стив Альтер заявил, что преступник известен по аналогичному инциденту в 2014 году. Тогда на одной стороне автомобиля написали "Пора покончить с убивающими людей изменениями климата", на другой — "Николь, я люблю тебя". За рулем был 48-летний мужчина, он ехал на низкой скорости, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

Автомобиль въехал в ворота офиса Меркель в Берлине
Sputnik
Автомобиль въехал в ворота офиса Меркель в Берлине

Сейчас СМИ сообщают об одном пострадавшем, которому оказывают помощь. Водитель, которому теперь уже 54 года, задержан, он допрашивается. Решение о том, будет ли он оставаться в статусе задержанного или будет арестован, примут позднее.

Ущерб, нанесенный ведомству канцлера ФРГ в результате ДТП, минимален, так как автомобиль ехал с очень небольшой скоростью. Инцидент не создал угроз ни Ангеле Меркель, ни членам правительства, ни сотрудникам ведомства.

По информации СМИ, после инцидента у дома, где проживает Меркель, были усилены меры безопасности.

Теги:
Ангела Меркель


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