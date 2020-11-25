Агентство ЕС по лекарствам начало переговоры по российской вакцине от COVID-19

РФПИ уже подал заявку на одобрение препарата Европейской медицинской ассоциацией и не исключил возможности ее производства в Германии

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало переговоры с производителем российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии.

"С агентством EMA связался разработчик, и сейчас они находятся на этапе первых обсуждений", — сказал он.

При этом собеседник РИА Новости уточнил, что ЕМА не получало заявок на продажу "Спутник V" на европейском рынке, так как Еврокомиссия пока не располагает данными по российской вакцине.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что 22 октября РФПИ подал заявку на одобрение препарата Европейской медицинской ассоциацией, и не исключил возможности ее производства в Германии.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции и более 95% — на 42-й день.

"Спутник V" входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и переквалификации вакцины.