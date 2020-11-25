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Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V

Агентство ЕС по лекарствам начало переговоры по российской вакцине от COVID-19

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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РФПИ уже подал заявку на одобрение препарата Европейской медицинской ассоциацией и не исключил возможности ее производства в Германии

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало переговоры с производителем российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии.

Вакцинация от коронавируса
© photo: Sputnik / Kirill Braga
Второй анализ российской вакцины от коронавируса показал ее эффективность выше 95%

"С агентством EMA связался разработчик, и сейчас они находятся на этапе первых обсуждений", — сказал он.

При этом собеседник РИА Новости уточнил, что ЕМА не получало заявок на продажу "Спутник V" на европейском рынке, так как Еврокомиссия пока не располагает данными по российской вакцине.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что 22 октября РФПИ подал заявку на одобрение препарата Европейской медицинской ассоциацией, и не исключил возможности ее производства в Германии.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Вакцинация от коронавируса в Тамбове
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
Российская вакцина "Спутник V" едет в Мексику на тестирование

Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции и более 95% — на 42-й день.

"Спутник V" входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и переквалификации вакцины.

Темы:
Новости из России (1472)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация


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