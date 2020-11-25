Диего Марадона скончался после недавно перенесенной операции на мозге

Почти месяц назад известный футболист был доставлен в одну из больниц, где перенес операцию на мозге, после чего был выписан

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Чемпион мира по футболу 1986 года, аргентинец Диего Марадона, считающийся одним из величайших футболистов всех времен, скончался в возрасте 60 лет, сообщает The Guardian.

По информации его адвоката, аргентинец умер от сердечного приступа.

Он был доставлен в одну из больниц для прохождения медобследования 30 октября, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. Марадона был выписан 12 ноября.

Известно, что Марадона страдал от проблем с сердцем после своего увлечения наркотиками.

В 2000 и 2004 годах футболист был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Позже он также перенес операцию по желудку, чтобы помочь остановить ожирение.

Марадона пять раз был назван южноамериканским футболистом года, а в 2000 году получил звание "игрока века" FIFA по результатам интернет-опроса и номинаций официальных лиц, тренеров и игроков федерации.

Будучи пять раз назван южноамериканским футболистом года, в 2000 году он был назван «игроком века» ФИФА вместе с Пеле по результатам интернет-опроса и номинаций официальных лиц, тренеров и игроков ФИФА. Марадона выиграл всенародное голосование.