iPhone 13 лишат разъема для зарядки

Компания Apple продолжает удивлять поклонников своей продукции и решительно настроена отличаться от производителей всех других смартфонов в мире

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Компания Apple может отказаться от проводного разъема в линейке нового поколения смартфонов iPhone, которую представят в 2021 году, сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер. Об этом пишет РИА Новости.

Сетевой информатор утверждает, что как минимум один из iPhone 13 будет лишен разъема. Заряжать устройство пользователям предложат лишь с помощью магнитной беспроводной зарядки MagSafe.

Кроме того, не стоит ждать отказа Apple от проприетарного разъема Lightning – USB-C останется прерогативой iPad и компьютеров Mac. Фирменный же разъем доживет в Apple до того момента, пока в компании полностью не переведут смартфоны на беспроводную зарядку.