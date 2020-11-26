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Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store

iPhone 13 лишат разъема для зарядки

© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201126/250168327/iPhone-13-lishat-razema-dlya-zaryadki.html

Компания Apple продолжает удивлять поклонников своей продукции и решительно настроена отличаться от производителей всех других смартфонов в мире

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Компания Apple может отказаться от проводного разъема в линейке нового поколения смартфонов iPhone, которую представят в 2021 году, сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер. Об этом пишет РИА Новости.

Сетевой информатор утверждает, что как минимум один из iPhone 13 будет лишен разъема. Заряжать устройство пользователям предложат лишь с помощью магнитной беспроводной зарядки MagSafe.

Кроме того, не стоит ждать отказа Apple от проприетарного разъема Lightning – USB-C останется прерогативой iPad и компьютеров Mac. Фирменный же разъем доживет в Apple до того момента, пока в компании полностью не переведут смартфоны на беспроводную зарядку.

Теги:
iPhone


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