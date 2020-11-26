Россия надеется на нормализацию ситуации в Беларуси, заявил Лавров

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Москва надеется, что ситуация в Беларуси в скором времени нормализуется, в том числе благодаря инициативе о реформе Конституции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ прибыл в Минск для участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить наших белорусских хозяев за традиционное белорусское гостеприимство и прекрасную организацию нашего заседания. Такие встречи, которые мы проводим ежегодно, позволяют координировать позиции по актуальным вопросам международной повестки в русле программы согласованных действий в области внешней политики и Союзного государства. Всегда рады находиться в Минске, который был одним из самых спокойных городов постсоветского пространства", – отметил Лавров.

По его словам, Москву беспокоит текущая ситуация в стране, и она надеется, что все скоро окончательно нормализуется, в том числе благодаря инициативе президента Беларуси о конституционной реформе и модернизации политической системы.

"Нам это не безразлично, Беларусь – наш союзник, стратегический партнер, белорусы – братский нам народ, и мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы ситуация в Республике Беларусь была спокойной, стабильной, и, на наш взгляд, этому, конечно, будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования и преобразований в политической, экономической и правовой системе, как это было объявлено", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Запад продолжает использовать грязные методы цветных революций и поддержку антиправительственных сил в стране.

"Мы отметили многочисленные факты грубого вмешательства и США, и тех, кто следует в их фарватере, имея в виду отдельные европейские столицы, во внутренние дела суверенных государств. Продолжают использовать грязные методы так называемых цветных революций, включая манипулирование общественным мнением, поддержку откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации", - сказал Лавров.

Также он подчеркнул, что страны Запада используют технологии организации массовых беспорядков в РФ и Белоруссии, от их официальных лиц звучат практически ультиматумы в адрес двух стран.

"На Россию и Белоруссию оказывается давление с целью изменить нашу линию, ограничить развитие наших стран. В западных СМИ и от официальных лиц звучат чуть ли не ультиматумы в наш адрес. Фактов вмешательства во внутренние дела - с избытком. Применяется технология организации массовых беспорядков, оппозиция получает финансовую и прочую поддержку", - сказал Лавров в четверг в ходе выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

Он отметил, что Запад в данной ситуации действует "в стиле игры без правил".

После состоявшихся в начале августа выборов президента в Беларуси начались акции протеста. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко, который возглавляет страну на протяжении 26 лет. Оппозиция и ЕС не признали итоги голосования.

В ноябре Европа ввела санкции против белорусского лидера, поскольку считает его ответственным за репрессии против кандидатов на пост главы республики от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов. Вашингтон эти меры поддержал.

Белорусские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране митинги координируют из-за границы, в том числе из Польши, Чехии, Литвы и с Украины. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию: по его словам, беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".