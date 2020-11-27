США и Румыния провели ракетные стрельбы близ Крыма - видео

Военные США и Румынии провели ракетные стрельбы недалеко от Крыма. Учебные пуски произвели в рамках совместных учений Rapid Falcon ("Быстрый сокол") на черноморском побережье

Военные провели пуски ракет из двух установок реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 HIMARS. Их специально на несколько часов перебросили на румынский полигон из Германии.

В западных СМИ маневры назвали "ракетным сюрпризом" для российских военных, но в Москве с этой формулировкой не согласны. Российские эксперты считают, что ни о каком сюрпризе речи не идет: переброска военной техники всегда отслеживается.