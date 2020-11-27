В Молдове вводится режим чрезвычайного положения в здравоохранении

Между тем, общественный транспорт работу в стране не прекратит, однако расписание их движения будет скорректировано

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. В Молдове с 30 ноября до 15 января будет действовать чрезвычайное положение в здравоохранении, сообщает Sputnik Молдова.

Ранее власти Молдавии сообщили о 102 894 зарегистрированных случаях коронавируса, 2229 человек скончались. Режим ЧП в области общественного здравоохранения в республике действовал до 1 октября, затем было принято решение, что в каждой административно-территориальной единице местные власти будут самостоятельно принимать решение по мерам борьбы с коронавирусом.

С 28 ноября в Молдове запрещается работа ночных клубов, дискотек, танцплощадок, караоке вне зависимости от их названия. Также с 22.00 до 07.00 не разрешается обслуживание в ресторанах, барах, кафе, столовых. Нельзя организовывать мероприятия с присутствием зрителей в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры.

Руководителям государственных и частных учреждений предписано установить гибкий или специальный режим работы, с выводом персонала, строго необходимого для обеспечения функционирования предприятия, а также сотрудников, деятельность которых требует обязательного присутствия на рабочем месте. Для персонала, работа которого не требует обязательного присутствия в офисе, необходимо обеспечить дистанционный режим.

При этом, как отметили в правительстве, допускается организация массовых и праздничных мероприятий с участием менее 50 человек, при соблюдении санитарно-гигиенических норм и с обязательным заполнением эпидемиологических анкет.