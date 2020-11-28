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Геннадий Онищенко во время пресс-конференции

Онищенко объяснил, почему не нужно прививать от коронавируса всех подряд

© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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Темы:
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что прививать от коронавируса нужно группы риска, а не все население. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в группу риска входят не только пожилые люди, но и люди с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Также в этот список, по мнению бывшего главного санитарного врача, входят учителя и врачи.

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© AP Photo / Jens Buettner
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"Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса", – пояснил он.

Онищенко также призвал серьезно относиться к прививкам, поскольку это "серьезная иммунобиологическая операция", к тому же при некоторых заболеваниях их нельзя делать из-за противопоказаний.

"Для всех остальных результат уже будет через месяц, появится защитный уровень антител. Это позволит сформировать коллективный иммунитет на уровне от 60% и выше", – подытожил он.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру превысило 61 миллион, скончались свыше 1,4 миллиона пациентов. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Темы:
Новости из России (1478)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Геннадий Онищенко


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