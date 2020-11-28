Президент Армении находится в России с частным визитом

В Москве президент планирует обсудить процессы вокруг Нагорного Карабаха и сложившуюся в Армении обстановку с представителями диаспоры

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян отправился в Россию с частным визитом, сообщает Sputnik Армения.

По данным президентской пресс-службы, он проведет обсуждение с членами армянской общины вокруг ситуации в Нагорном Карабахе и Армении, а также встретится с представителями диаспоры.

Ситуация в Нагорном Карабахе

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. При посредничестве России страны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года.

По условиям договора, Армения и Азербайджан остаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией. Также Армения согласилась на ряд территориальных уступок.