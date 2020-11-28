Масштабная акция протеста в Париже переросла в беспорядки – видео

Поначалу мирная акция протеста переросла в беспорядки, после того как полицию начали забрасывать бутылками и фейерверками, а в ответ те использовали слезоточивый газ

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Массовая манифестация в поддержку свободы СМИ переросла в беспорядки в Париже, сообщает РИА Новости.

Акция, организованная при поддержке крупнейших профсоюзов Франции, собрала огромное число участников. Протестующие начали шествие с площади Республики к площади Бастилии в 14:00 по местному времени (17:00 тбс).

🇫🇷 / ALERTE INFO / D'importantes tensions en cours lors de la #marchesdeslibertes à #Paris. Des cocktails molotov lancés contre des policiers, des véhicules sont incendiés. (@ybouziar) #28novembre pic.twitter.com/X984dIwupI — Focus (@FocusFR_) November 28, 2020

В шествии участвуют представители крупнейших французских медиа — газеты Monde, журнала Paris Match, радиостанции RFI (они несут таблички с названием своих изданий), а также международная организация "Репортеры без границ". Кроме того, к манифестации присоединились адвокаты, пришедшие на акцию в черных мантиях, и некоторые парламентарии. В колонне идут и люди в желтых жилетах.

Через полтора часа к мирной демонстрации присоединилась многочисленная группа людей в черной одежде. Сначала они выкрикивали оскорбления в адрес полиции, затем начали забрасывать силовиков бутылками и фейерверками. Хулиганы также подожгли большой мусорный бак.

Полицейские, в свою очередь, начали отступать, распыляя слезоточивый газ.

Суть законопроекта

Во вторник Нацсобрание Франции поддержало в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24 статья которой грозит годом тюрьмы и штрафом в 45 тысяч евро за демонстрацию "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

В поправке, которая была внесена в эту статью, уточняется, что эта мера не может ущемлять право на информирование.

Статья вызвала резкую критику в журналистском сообществе. Сотрудники СМИ опасаются, что в случае принятия законопроекта это навредит свободе слова, так как станет невозможно снимать действия силовиков во время манифестаций.

В правительстве, в свою очередь, заверили, что документ гарантирует это право.

В Париже прошло уже несколько акций против этого законопроекта. Манифестации заканчивались столкновениями демонстрантов с полицией.