Масштабная акция протеста в Париже переросла в беспорядки – видео

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Массовая манифестация в поддержку свободы СМИ переросла в беспорядки в Париже, сообщает РИА Новости.
Акция, организованная при поддержке крупнейших профсоюзов Франции, собрала огромное число участников. Протестующие начали шествие с площади Республики к площади Бастилии в 14:00 по местному времени (17:00 тбс).
🇫🇷 / ALERTE INFO / D'importantes tensions en cours lors de la #marchesdeslibertes à #Paris. Des cocktails molotov lancés contre des policiers, des véhicules sont incendiés. (@ybouziar) #28novembre pic.twitter.com/X984dIwupI— Focus (@FocusFR_) November 28, 2020
В шествии участвуют представители крупнейших французских медиа — газеты Monde, журнала Paris Match, радиостанции RFI (они несут таблички с названием своих изданий), а также международная организация "Репортеры без границ". Кроме того, к манифестации присоединились адвокаты, пришедшие на акцию в черных мантиях, и некоторые парламентарии. В колонне идут и люди в желтых жилетах.
Через полтора часа к мирной демонстрации присоединилась многочисленная группа людей в черной одежде. Сначала они выкрикивали оскорбления в адрес полиции, затем начали забрасывать силовиков бутылками и фейерверками. Хулиганы также подожгли большой мусорный бак.
#SputnikVidéo | Des manifestants brûlent des poubelles et font basculer une camionnettehttps://t.co/Kd6byoNMuN#LoiSécuritéGlobale #Paris pic.twitter.com/M61G62ZIVO— Sputnik France (@sputnik_fr) November 28, 2020
Полицейские, в свою очередь, начали отступать, распыляя слезоточивый газ.
Суть законопроекта
Во вторник Нацсобрание Франции поддержало в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24 статья которой грозит годом тюрьмы и штрафом в 45 тысяч евро за демонстрацию "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
В поправке, которая была внесена в эту статью, уточняется, что эта мера не может ущемлять право на информирование.
🇫🇷 FLASH - Une Mercedes est saccagée par des individus en marge de la manifestation du #28novembre contre la #LoiSecuriteGlobale, à #Paris. (📹 @gregoire_mandy pour Mediavenir) #StopLoiSecuriteGlobale #MarcheDesLibertes pic.twitter.com/VAueqHrLnM— Mediavenir (@Mediavenir) November 28, 2020
Статья вызвала резкую критику в журналистском сообществе. Сотрудники СМИ опасаются, что в случае принятия законопроекта это навредит свободе слова, так как станет невозможно снимать действия силовиков во время манифестаций.
В правительстве, в свою очередь, заверили, что документ гарантирует это право.
В Париже прошло уже несколько акций против этого законопроекта. Манифестации заканчивались столкновениями демонстрантов с полицией.