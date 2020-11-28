В мире за сутки выявили рекордное число новых случаев COVID-19 и смертей от него

Вторая волна коронавируса захлестнула страны с намного большей силой, чем первая, и число заразившихся продолжает постоянно расти

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 747 082 тысячи, что является рекордным показателем с начала пандемии, следует из графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Скончались за сутки 13 296 человек, что также является рекордным показателем.

Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 405 тысяч) и в Европе (более 236 тысяч).

Всего в мире выявлено более 61,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.