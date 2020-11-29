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Ножки новорожденного ребенка

Дети с антителами к коронавирусу продолжают рождаться в Сингапуре

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201129/250195678/Deti-s-antitelami-k-koronavirusu-prodolzhayut-rozhdatsya-v-Singapure.html

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ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. В Сингапуре зафиксирован еще один случай рождения ребенка с антителами к COVID-19,  сообщило РИА Новости со ссылкой на местную газету Straits Times.

Жительница Сингапура родила мальчика через некоторое время после того, как перенесла коронавирусную инфекцию.  

"Это очень интересно. Педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у ребенка они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности", - рассказала женщина.

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Врачи обнаружили коронавирус у тридцатиоднолетней Селин Нг-Чен  весной, когда она была всего на 10-ой неделе беременности. Как отмечает издание, женщина заразилась вирусом, когда вернулась из поездки в Европу. Заболевание у нее протекало мягко, через 2,5 недели ее выписали из больницы. В ноябре Нг-Чен родила мальчика Олдрина, анализы подтвердили наличие антител. 

Как отмечает газета, это не первый подобный случай в стране. В апреле ребенок родился у жительницы Сингапура Наташи Линг (Natasha Ling), которая заразилась коронавирусом на 36-ой неделе беременности. По данным издания,  его можно считать первым родившимся в Сингапуре ребенком с антителами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 61 миллиона случаев заражения, свыше 1,4 миллиона человек скончались.

Теги:
Сингапур, Коронавирус COVID-2019


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