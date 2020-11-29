Мир стоит в паре мутаций от новой страшной эпидемии - Мясников сказал к чему готовиться

Смертность при эпидемии нового вируса может оказаться гораздо выше, чем при коронавирусе, - до 40% - эпидемиологи бьют тревогу

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Миру нужно срочно разработать дополнительные меры борьбы с возможными новыми серьезными эпидемиями с большим уровнем смертности, при том что коронавирус к таким не относится, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

"Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления вакцины погибнут десятки миллионов людей", — написал врач и добавил, что сейчас нужно бросить силы ученых и средства на создание именно такой вакцины, иначе "потом куда дороже встанет".

"Например "универсальную" вакцину против гриппа — нам грозит именно он, "птичий" или "свиной", рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас!" — написал Мясников, отметив, что первая мутация — это переход вируса от животного к человеку, а вторая — от человека к человеку.

Он напомнил, что в Китае первую мутацию от свиней и птиц регистрируют постоянно, а "до беды один шаг!" Попытка создать универсальную вакцину от гриппа пока не увенчалась успехом.

По словам Мясникова, коронавирус показал, что люди не были готовы к появлению инфекции, но теперь стало ясно, сколько требуется времени для разработки вакцины.