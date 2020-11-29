"Тысячи мертвых людей проголосовали" - Трамп продолжает возмущаться

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал предоставить доказательства мошенничества со стороны демократов.

ТбИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, президентские выборы были фальсифицированы, назвал их мошенничеством и дал слово, что не изменит своего мнения.

"Мое мнение не переменится за шесть месяцев - имело место массовое мошенничество",- заявил Трамп в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что "если республиканцы позволили этому произойти, вы больше никогда не увидите еще одного республиканца избранным в этой стране на уровне сената, палаты представителей или президента".

Ранее администрация президента Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах.

"Мы победили на выборах легко. Не может быть, чтобы Байден набрал миллионы голосов... Тысячи мертвых людей проголосовали"", - заявил Трамп в воскресенье, подчеркнув, что на самом деле Байден не получил 80 миллионов голосов.

Президент США заявил, что среди доказательств мошенничества - показания свидетелей, которые не смогли проголосовать в день выборов якобы потому, что уже отдали голоса, а также фотографии и доказательства вбросов или бюллетени в его пользу, которые нашли выброшенными. "У нас так много доказательств", - сказал Трамп.

Одновременно он допустил, что к нарушениям причастны сотрудники ФБР и минюста.

"Тотальное мошенничество. Я не знаю, как ФБР и министерство юстиции, не знаю, может быть, они вовлечены. Как людям это сошло с рук?" - заявил Трамп.

При этом Трамп убежден, что "весь мир смотрит и никто не может поверить случившемуся".