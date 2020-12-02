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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш

Человечество ведет самоубийственную войну с природой, заявил Генсек ООН

POOL
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По его словам, люди все больше вторгаются в среду обитания животных и разрушают дикие пространства, чем приближают человечество к катастрофе

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Человечество ведет самоубийственную войну с природой, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом пишет РИА Новости.

"Человечество ведет войну с природой. Это самоубийство. Природа всегда наносит ответный удар - и уже делает это с нарастающей силой и яростью", – сказал Гутерреш, выступая в Колумбийском университете.

По его словам, люди все больше вторгаются в среду обитания животных и разрушают дикие пространства, из-за чего "мы можем увидеть, как все больше вирусов и других болезнетворных инфекций переходят от животных к людям".

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© AP Photo / Jens Buettner
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"Не будем забывать, что 75% новых и возникающих инфекционных заболеваний человека носят зоонозный характер", - заявил он.

По его словам, из-за действий человека разрушается биоразнообразие, один миллион видов находится под угрозой исчезновения, экосистемы исчезают на глазах, пустыни ширятся.

"Каждый год мы теряем 10 миллионов гектаров лесов", - заявил Гутерреш.

Как указал генсек, "мировой океан истощен и захлебывается пластиковыми отходами", коралловые рифы гибнут.

"От загрязнения воздуха и воды ежегодно умирает 9 миллионов человек, что более чем в шесть раз превышает нынешние потери от пандемии", - подчеркнул он.

Как указал Гутерреш, два доклада Всемирной метеорологической организации и Программы ООН по окружающей среде показывают, насколько люди близки к климатической катастрофе.

Теги:
ООН, Антониу Гутерриш


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