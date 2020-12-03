Япония прекратит продажу новых бензиновых автомобилей

Все новые автомобили в Японии должны будут иметь гибридный, электрический или водородный двигатель

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Япония планирует исключить из продажи новые автомобили с двигателем, работающим на бензине, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

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Данный вопрос уже согласовывается в министерство экономики, промышленности и торговли Японии. Новшество планируется реализовать в середине 2030-х годов.

Так, все новые автомобили, допущенные к продаже к середине 2030-х годов, должны будут иметь гибридный, электрический или водородный двигатель.

Толчком к этому стало заявление премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги о намерении Японии свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. Как ожидается, если министерство экономики, промышленности и торговли поставит цель отказаться от бензиновых двигателей, это подтолкнет производителей к более интенсивным разработкам в области электродвигателей.

Ожидается, конкретные направления по этой цели будут сформированы до конца года.