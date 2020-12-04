В Японии впервые от COVID умер человек младше 20 лет

Всего с начала пандемии в Японии зафиксировано 156 тысяч случаев заражений, 2 274 человека скончались

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. В Японии зафиксирована первая в стране смерть пациента до 20 лет от коронавируса, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения.

Всего в Японии зафиксировано 156 тысяч случаев заражений за все время эпидемии, 2 274 человека скончались. В палатах интенсивной терапии находятся 497 человек.

В мире число выявленных зараженных коронавирусом нового типа перевалило за 65 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах.

По данным ВОЗ, за последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 591 432, скончались 11 741 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.