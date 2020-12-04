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Забитый людьми поезд в метро на станции в Токио. Все пассажиры в масках. Так они защищают себя от коронавируса

В Японии впервые от COVID умер человек младше 20 лет

© AP Photo / Jae C. Hong
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1531)
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Всего с начала пандемии в Японии зафиксировано 156 тысяч случаев заражений, 2 274 человека скончались

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. В Японии зафиксирована первая в стране смерть пациента до 20 лет от коронавируса, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения.

Пандемия коронавируса COVID 19 - лечение пациентов в больнице
© AP Photo / Claudio Furlan
В Батуми после родов из-за осложнений COVID скончалась 31-летняя женщина

Всего в Японии зафиксировано 156 тысяч случаев заражений за все время эпидемии, 2 274 человека скончались. В палатах интенсивной терапии находятся 497 человек.

В мире число выявленных зараженных коронавирусом нового типа перевалило за 65 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах.

По данным ВОЗ, за последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 591 432, скончались 11 741 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1531)


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