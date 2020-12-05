Немецкие власти назначили судно для укладки труб "Северного потока - 2"

Прокладка трубопровода продлится до апреля 2021 года, однако с января оператору проекта понадобятся новые разрешения и, возможно, другое судно

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. С 5 по 31 декабря заниматься прокладкой труб для газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии будет якорный трубоукладчик "Фортуна", сообщает РИА Новости.

Об этом свидетельствуют данные навигационного предупреждения, распространенного Федеральным морским и гидрографическим агентством ФРГ.

В уведомлении говорится, что судно будет вести "подводные операции на трубопроводе" в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд.

Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока - 2", покинуло порт Висмар, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.

Конечная точка пути в маршруте судна пока не указана.

В конце ноября оператор газопровода Nord Stream 2 AG объявил о планах возобновить в этом году работы по трубоукладке в исключительной экономической зоне Германии. В начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ согласовало укладку трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе-апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку уже рассматривают.

Оператор проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG рассматривает два варианта прокладки трубопровода. Одна из идей – использовать судно с якорным позиционированием, каким как раз является "Фортуна". Другая – воспользоваться "Академиком Черским" с системой динамического позиционирования. Это судно в четверг вышло из порта Калининграда, а ранее в субботу остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран – логистической базы проекта.

Северный поток - 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В конце июля 2020 года американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, который предусматривает введение дополнительных санкций против строительства газопровода. Уже действующие ограничительные меры распространятся на организации, занимающиеся прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner – одного из подрядчиков строительства.